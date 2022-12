Magali Berdah : Son combat contre ses harceleurs continue

Depuis plusieurs mois, Magali Berdah reçoit des insultes et des menaces de mort sur les réseaux sociaux.

Victime d’insultes et de menaces de mort sur les réseaux sociaux depuis que Booba l’accuse de faire des placements de produits frauduleux par l’intermédiaire des influenceurs de son agence, Magali Berdah vit un véritable cauchemar. Bien décidée à se battre, la fondatrice de Shauna Events a porté plainte contre ces personnes malveillantes.

Et son combat a payé: mardi 29 novembre 2022, six hommes et deux femmes, âgés de 24 à 36 ans, suspectés de cyberharcèlement à son encontre, ont été placés en garde à vue, selon «Le Parisien». Parmi eux, cinq ont été convoqués à une prochaine audience pour être jugés, notamment des chefs de cyberharcèlement aggravé. Deux d’entre eux ont pu être libérés. Quant au rappeur français, qui ne s’est pas rendu à sa récente convocation, il ne fait pas partie des individus gardés à vue.