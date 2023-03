Vaud: Son combat pour rouvrir l’enquête sur le suicide de son fils restera vain

Au point mort pendant longtemps?

Le père a fait savoir son désarroi via une autre remarque: les procédures ont trop traîné et l’enquête aurait pu être rouverte avant ce délai de prescription, estimait-il. Il s’est par exemple écoulé, en 2021, dix mois entre la dernière audition de l’enquête et l’annonce du classement de l’affaire. Or, pour le TF, «la durée d’inactivité mise en avant n’est pas choquante», l’affaire étant «complexe». «Même si le premier juge avait statué plus rapidement, il est douteux que l’affaire ait pu être portée devant le Tribunal fédéral avant l’échéance du délai de prescription», disent les juges.