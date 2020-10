Avec le disque «QALF», pour «Qui Aime Like Follow», paru le 18 septembre 2020, le rappeur a fait chauffer les plateformes de streaming. Rien que sur Spotify, le Belgo-Congolais a été l’artiste le plus écouté dans le monde le jour de la sortie du disque. Tous les titres de son album sont entrés dans le Top 200, cumulant plus de 55 millions d’écoutes en seulement une semaine.