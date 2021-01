Chaos à Washington : Son compte Twitter suspendu, Trump plus seul que jamais

Donald Trump se trouvait vendredi totalement isolé, potentiellement sous le coup d’une nouvelle procédure de destitution et privé de son canal de communication favori.

Deux jours après les violences qui ont endeuillé le Capitole et ébranlé l’Amérique, Donald Trump se trouvait vendredi totalement isolé, potentiellement sous le coup d’une nouvelle procédure de destitution et privé de son canal de communication favori, Twitter.

Donald Trump a utilisé un autre compte, celui de la présidence américaine (@POTUS) pour répliquer. «Twitter est allé encore plus loin dans son musellement de la liberté d’expression, et ce soir, les employés de Twitter ont coordonné avec les démocrates et la gauche radicale le retrait de mon compte de leur plateforme, pour me faire taire moi – et VOUS, les 75.000.000 grands patriotes qui ont voté pour moi», a écrit le président sortant. Mais ce message a lui aussi été quasiment immédiatement supprimé par la plateforme.