Taylor Swift: Zurich est le concert le plus cher de la tournée

Les prix n’ont pas freiné les ardeurs des fans. Les deux concerts de Taylor Swift au Letzigrund de Zurich les 9 et 10 juillet 2024 ont affiché quasi complet en à peine trente minutes le jour de la vente. Dans la «NZZ am Sonntag» du jour, le CEO de Ticketcorner Oliver Niedermann a estimé que c’était «peut-être le concert en Suisse avec la plus forte demande jamais connue».

Et pourtant, comme le relève le journal dominical, il fallait mettre la main au porte-monnaie. Le billet le moins cher à Zurich était vendu à 167,50 francs suisses. Partout ailleurs, c’était moins cher. Derrière Zurich, on retrouve les dates prévues en Allemagne à Gelsenkirchen (108 francs le billet le moins cher) et à Hambourg (97 francs). À l’autre bout du classement, à Varsovie en Pologne, le billet le meilleur marché était vendu 43 francs, quatre fois moins qu’à Zurich. Les Suisses auraient été bien avisés de choisir Milan (96 francs) ou Lyon (83 francs).

Une partie du surcoût qui s’explique

Mais dire que les Suisses se font dépouiller serait allé trop vite en besogne, pour Oliver Niedermann. «Les coûts de production sont plus élevés en Suisse», rappelle-t-il, citant notamment la location du stade et les salaires. De plus, le Letzigrund ne peut accueillir «que» 45’000 personnes par soir. On est loin des 90’000 spectateurs qui garniront Wembley à Londres.

Il reconnaît toutefois que le pouvoir d’achat des Suisses est connu des artistes internationaux. Le journal cite deux autres exemples de prix élevés: il fallait payer 160 francs pour voir les Rolling Stones à Berne l’an dernier ou plus de 300 francs pour Bob Dylan cet été au Montreux Jazz. Avec une différence: pour ces deux exemples, le public type était plus âgé et, souvent, plus aisé. Là, pour Taylor Swift, ce sont surtout des jeunes qui n’ont pas hésité à taper dans leurs ressources.

Selon des estimations, les 131 dates de la longue tournée de Taylor Swift généreront un chiffre d’affaires d’environ 1,3 milliard de dollars, un chiffre qui n’aurait encore jamais été atteint.

