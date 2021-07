Festival de Cannes - «Son corps, on va se le trimballer toute la vie»

« Divines » a-t-il changé sa vie? «Totalement, car il a lancé ma carrière. C’est un film référence pour la majorité des personnes qui ont voulu travailler avec moi ensuite. Le succès du film nous a portées, toutes ces récompenses m’ont propulsée et on m’en parle encore souvent aujourd’hui.»

Après un rôle dans «Les invisibles» et dans la série «Dix pour Cent», Déborah Lukumuena termine ses études, redonne de la place au cinéma qu’elle avait mis de côté… et se retrouve à nouveau à Cannes pour présenter deux films: «Entre les vagues», dans lequel l’actrice genevoise Souheila Yacoub et elle sont deux meilleures amies comédiennes, et «Robuste», où elle joue la garde du corps de Gérard Depardieu. Pour en savoir plus, regardez la vidéo de son interview!