Inès («Koh-Lanta»)Son coup de gueule fait rire la Toile

En cette période très difficile due à l’aggravation de la crise sanitaire, Inès Loucif, révélée dans l’émission «Koh Lanta, l’île des héros», diffusée en 2020, a poussé un gros coup de gueule sur les réseaux sociaux. Infirmière dans la vie, la Française de 26 ans, qui devait participer à un autre programme de téléréalité, a préféré reprendre son travail pour soutenir ses collègues, face à la pandémie. Surchargée, la jeune femme craint le pire pour l’avenir. «On se tape une deuxième vague, il y en aura une troisième. J’ai été traumatisée par ce que j’ai vu lors de la première, des conditions, des protocoles qu’on était obligé de suivre qui étaient durs. Là, ça redevient hardcore, le personnel est au bout du bout, et on va se retaper une troisième vague, c’est certain», a-t-elle écrit en story sur Instagram. Et Inès d’enfoncer le clou: «Je suis tellement remontée contre le gouvernement. Sur cette deuxième vague, il y a de moins en moins de personnel soignant. Ils sont soit touchés par le Covid, soit en dépression. Et merci pour la revalorisation!»