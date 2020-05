Camélia Jordana

Son coup de gueule fait scandale

En dénonçant les violences policières, sur France 2, Camélia Jordana a choqué des téléspectateurs, dont le ministre de l’Intérieur, Christophe Castaner.

Invitée dans «On n’est pas couché», samedi 23 mai 2020, sur France 2, Camélia Jordana a fait sensation. La chanteuse et comédienne a en effet provoqué un débat tendu en dénonçant les violences policières en France. Face à l’écrivain Philippe Besson, qui a salué le travail des policiers, la Française d’origine algérienne lui a fait savoir qu’elle n’était pas d’accord avec lui. « Ils sont censés nous protéger, mais il y a des milliers de personnes qui ne se sentent pas en sécurité face à un flic, et j’en fais partie. Quand j’ai les cheveux frisés, je ne me sens pas en sécurité face à un flic en France », lui a-t-elle dit d’un ton très assuré. Et la jeune femme d’enfoncer le clou un peu plus tard dans l’émission: «Je ne parle pas des manifestants, je parle des hommes et des femmes qui vont travailler tous les matins en banlieue et qui se font massacrer pour nulle autre raison que leur couleur de peau. C’est un fait!»