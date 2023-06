Fribourg: Bourré, il s’acharne contre un radar. Mal lui en a pris

La colère est mauvaise conseillère. Le 15 juin, vers 23h30, un sexagénaire roulait de Morlon en direction de Bulle. Il s’est fait flasher à 78 km/h sur un tronçon limité à 50 km/h. Pas content, il a fait demi-tour, s’en est pris au radar avec un marteau et s’est blessé à un bras; puis il a quitté les lieux. Il circulait sous l’influence de l’alcool au moment des faits. Son véhicule a ensuite été retrouvé parqué à Bulle.

Plus tard dans la nuit, vers 3h30, une patrouille de police a été appelée à Riaz pour un homme blessé à un bras. Il a été pris en charge et transporté à l’hôpital pour y être soigné. Il s’est avéré que cet homme, âgé de 69 ans, était le conducteur du véhicule pris en excès de vitesse et l’auteur présumé des dommages causés au radar. Auditionné, il a reconnu les faits.