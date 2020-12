Sarah Fuller, 21 ans, est devenue samedi la toute première femme à entrer sur le terrain pour une école du prestigieux «Power 5», qui regroupe les cinq meilleures divisions américaines de la discipline. Plusieurs joueurs de l’équipe de l’Université Vanderbilt étant en quarantaine pour cause de pandémie de Covid-19, la jeune femme a été appelée en renfort.

Saluée par Billie Jean King

Sarah Fuller est entrée dans l’histoire en donnant le coup d’envoi de la deuxième mi-temps pour l’Université de Vanderbilt, avec un coup de pied rasant jusqu’aux 35 yards, tel qu’imaginé par l’entraîneur Derek Mason. Elle a regagné le bord du terrain après ce geste, et a vécu depuis la touche une nouvelle défaite de son équipe (41 à 0), qui a été fatale au coach de l’équipe universitaire.

«Le fait que Fuller a été disposée et désireuse d’essayer – tout en sachant qu’elle s’aventurait en terrain inconnu – était courageux et audacieux», a noté le chroniqueur sportif Gentry Estes, dans «USA Today». Sur les réseaux sociaux, d’autres athlètes pionnières ont tenu à la féliciter, dont l’ancienne joueuse de tennis Billie Jean King et la légende américaine du soccer Mia Hamm.