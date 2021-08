Canton de Soleure - Son courage fait fuir trois voleurs agressifs

Son visage est tuméfié et sa voix est grave. Le retraité interrogé lundi par «Blick» avoue être encore sous le choc. Mardi dernier, il a été attaqué par trois hommes au moment de rentrer dans son appartement de Dulliken (SO). «Je venais d’ouvrir ma porte et m’apprêtais à la refermer derrière moi quand ils sont arrivés par-derrière», raconte l’Alémanique de 71 ans.