Slimane : Son «cri du cœur» pour les Restos du Cœur

Le chanteur Slimane est l’auteur de «Maintenant», nouvel hymne des Enfoirés, dévoilé le 8 janvier 2021.

L’artiste français de 31 ans a évoqué le morceau qu’il a écrit pour soulever des fonds pour les Restos du Cœ ur sur la radio France Bleu. Slimane a expliqué qu’il a composé « Maintenant » avec Yaacov et Meir Salah, deux frères avec qui il travaille depuis ses 15 ans. Les paroles de cette chanson l ui sont venues très rapidement. « Le texte est sorti avec beaucoup d’évidence. C’est un cri du c œ ur pour tous les gens q u i ont besoin des Restos du Cœ ur et pour ceux qui travaillent pour les Restos .» Le chanteur a par ailleurs révélé qu’il avait déjà proposé une chanson pour 2020, mais qu’elle n’avait pas été retenue puisqu’il l’a fait parvenir trop tard aux responsables.