Son album enfin sorti, Kanye West est furax

Peu après la sortie, le rappeur a réagi sur Instagram: «Universal (ndlr: son label) a publié mon album sans mon accord. Et ils ont empêché «Jail 2» (ndlr: du nom d’un morceau) d’être dessus.» Du côté de la major, motus et bouche cousue, hormis un communiqué au lendemain de l’arrivée de «Donda»: «Pendant longtemps, on ne savait pas quand l’album sortirait. Maintenant il est là! Et Kanye assure!» C’est peu dire. Il a livré 27 titres avec des invités prestigieux: The Weeknd, Travis Scott, Gesaffelstein, Ariana Grande, Young Thug, Kid Cudi, Jay-Z, DaBaby, feu Pop Smoke, Ariana Grande ou même Marilyn Manson.