Les faits se sont produits le 14 novembre 2018. Un conducteur de 26 ans a entrepris le double dépassement d’une voiture et d’un tracteur, entre Estavayer-le-Lac et Lully, dans le canton de Fribourg. Au même moment, l’agriculteur a bifurqué à gauche. Le jeune homme n’est pas parvenu à éviter le choc et le tracteur s’est renversé, tuant son chauffeur. «Ça aurait pu arriver à tout le monde. À commencer par moi. Mais je ne comprends pas comment il n’a pas vu un énorme tracteur rouge au milieu de la route», commente l’une des filles de la victime.