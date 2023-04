Européens d’haltérophilie: Son drapeau se fait brûler, l’Azerbaïdjan retire ses athlètes

Les deux anciennes républiques soviétiques du Caucase sont engagées dans un conflit qui dure depuis des décennies au sujet de la région du Nagorny Karabakh, disputée entre des séparatistes arméniens et l’Azerbaïdjan. Elles sont entrées en guerre à deux reprises – dans les années 1990 et plus récemment en 2020 – à propos de cette région montagneuse.