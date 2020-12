Les photos flippantes de son visage ressemblant à Angelina Jolie en version zombie avaient fait le buzz sur le Net, en 2017. Malheureusement pour elle, l’influenceuse iranienne Sahar Tabar, suivie par plus de 486’000 abonnés sur Instagram, est aujourd’hui dans la tourmente. Arrêtée par les autorités de son pays en octobre 2019, Fatemeh Khishvand, de son vrai nom, est accusée de «blasphème», «d’incitation à la violence», de «corruption de jeunes», de «manque de respect à la République islamique» et «d’enrichissement illégal». Elle vient d’être condamnée à 10 ans de prison, selon «The Guardian». Son compte est désormais supprimé, mais ses clichés sont toujours visibles sur le Net. La rumeur disait que la jeune femme avait subi une cinquantaine d’opérations de chirurgie esthétique pour ressembler à la star américaine. Une info démentie par Sahar, qui avait assuré n’avoir subi qu’une rhinoplastie et une augmentation des lèvres. Selon elle, c’est son maquillage et quelques retouches informatiques qui lui ont permis d’obtenir un tel résultat. «C’est une manière de s’exprimer, une sorte d’art. Mes fans savent que ce n’est pas mon vrai visage», avait-elle déclaré. Infectée par le Covid-19, Saha avait demandé à être libérée en avril 2020, mais l’État iranien avait refusé sa requête.