Genève: Son émeraude volée en 1989 lui échappe encore une fois

Il pensait que le bijou était à lui

D’après ses explications, le joaillier pensait bénéficier de la «prescription acquisitive» qui a cours en Espagne, précise l’article de Gotham City. Celle-ci implique que, si l’on est en possession d’un objet pendant six ans et que personne ne le réclame, on en devient le propriétaire légitime. C’est ce qui pourrait expliquer qu’il n’ait jamais cherché à connaître l’origine de ce précieux bijou et qu’il ait attendu que le délai en question soit largement dépassé pour vendre cette croix en émeraude.