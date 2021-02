Remboursement refusé

En 2018, elle a demandé à être remboursée de ces frais et c’est là que l’affaire s’est poursuivie devant la justice. Une séance de conciliation a eu lieu , où la co propriétaire a demandé le remboursement des frais avancés pour un montant total de 472,70 francs majorés de 5% d’intérêts, ou au moins un montant forfaitaire de 100 francs, plus 5 fr. 65 d’intérêts. Le Tribunal n'a même pas examiné la demande. À juste titre, comme l'a c onfirmé ensuite la Haute Cour de Soleure en juillet 2020 , puis maintenant également le Tribunal fédéral.