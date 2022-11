Etats-Unis: Son envie obsessionnelle de bébé la fait basculer dans l’horreur

États-Unis : Son envie obsessionnelle de bébé la fait basculer dans l’horreur

Déjà maman de trois enfants, Ashley Bush vivait une quatrième grossesse compliquée. Si bien que le médecin de cette femme domiciliée dans le Missouri lui a conseillé de moins travailler. Malgré son état de fatigue grandissant, l’Américaine enceinte de 31 semaines s’est mise à la recherche d’un job qu’elle pouvait effectuer depuis la maison. Via un groupe Facebook réunissant des mères de famille, Ashley a été contactée par une certaine Lucy Barrows, qui lui a proposé un emploi.

Derrière ce pseudonyme se cachait Amber Waterman, une femme de 42 ans qui désirait ardemment un enfant. Après un premier rendez-vous fixé au 28 octobre dans une bibliothèque de la région, «Lucy» a fait croire à la mère de famille que trois jours plus tard elle l’emmènerait en voiture dans une ville voisine pour rencontrer son prétendu futur patron. Ce jour-là vers 15 h, le fiancé d’Ashley était en train d’attendre le retour de sa bien-aimée devant un magasin quand la voiture d’Amber Waterman a passé devant lui sans s’arrêter.

«Nous avons essayé toute la nuit de l’appeler»

«Tout ce que j’ai vu, c’est Ashley et la dame passer à côté de moi sans s’arrêter, la conductrice m’a regardé et a continué», explique Josh Willis à 5 News. Inquiet, l’homme a essayé de suivre le véhicule mais a perdu sa trace sur une autoroute. «Nous avons essayé toute la nuit de l’appeler, de lui écrire, d’obtenir une réponse d’elle», témoigne le fiancé de la victime. L’angoisse de Josh n’a fait qu’augmenter quand l’entreprise pour laquelle «Lucy Barrows» était censée travailler lui a affirmé qu’elle ne connaissait personne de ce nom.

Josh Willis avait toutes les raisons de s’inquiéter: après avoir attiré Ashley dans un guet-apens, Amber Waterman l’a tuée et lui a volé son fœtus, qui n’a pas survécu. Face aux enquêteurs, la quadragénaire a affirmé qu’elle se trouvait chez elle le 31 octobre quand elle a perdu les eaux. Elle a appelé les Urgences et expliqué aux ambulanciers avoir donné naissance à un bébé mort-né. Entre-temps, la meurtrière avait tout avoué à son mari, lui demandant de se débarrasser du corps d’Ashley.

Lorsqu’un médecin légiste est arrivé à la maison funéraire pour emporter le corps du bébé en vue d’une autopsie, les Waterman ont changé d’attitude. Le mari «s’est levé et s’est enfui en courant. C’est de loin le truc le plus fou auquel j’ai eu affaire en 16 années en tant que médecin légiste», a-t-il expliqué. Le couple a été arrêté le 3 novembre et incarcéré. Amber Waterman a été mise en examen pour enlèvement entraînant la mort, son époux pour complicité.