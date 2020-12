Royaume-Uni : Son épopée romantique le mène tout droit en taule

Un Britannique passera quatre semaines de prison pour avoir enfreint les règles anti-coronavirus et traversé la mer d’Irlande en jet-ski pour aller retrouver sa petite amie.

L’élan romantique d’un jeune homme de 28 ans s’est terminé derrière les barreaux. Vendredi, Dale McLaughlan s’est lancé dans un voyage de quatre heures et demie en jet-ski pour aller voir sa petite amie. Le Britannique a traversé la mer d’Irlande, parcourant les 40 kilomètres qui séparent l’Île de Whithorn (sud de l’Ecosse) de Ramsey (Île de Man). Il n’avait encore jamais conduit de jet-ski et pensait que son trajet durerait environ quarante minutes, raconte la BBC .

Au tribunal, l’avocat de la défense a déclaré que le jeune homme souffrait de dépression et qu’il ne supportait pas le fait de ne pas pouvoir voir sa petite amie. Inflexible, le haut bailli adjoint Christopher Arrowsmith a estimé que sa «tentative délibérée et intentionnelle de contourner» les restrictions avait fait courir un risque sanitaire aux habitants et mis sa propre vie en péril.