Christina Ricci : Son époux ne peut plus l’approcher

L’actrice Christina Ricci a obtenu une mesure d’éloignement contre le père de son fils qui l’aurait violentée et menacée de mort.

Après avoir vécu de sérieux conflits avec son mari, Christina Ricci va enfin pouvoir souffler. À la suite de sa demande divorce en juillet 2020, l’actrice de 40 ans demandé une mesure d’éloignement contre James Heerdegen, mercredi 20 janvier 2021, selon TMZ . Le producteur n’aura plus le droit de s’approcher de Christina et de Freddie, leur fils de 6 ans, à moins de 90 mètres.

Dans les documents remis à la justice, la star révèle des détails glaçants sur ce que son conjoint lui aurait fait subir. Il aurait commencé à la frapper et à lui cracher au visage, en décembre 2019. Les choses se seraient aggravées en mars 2020, durant le confinement, où Christina s’est sentie «piégée dans une maison avec un agresseur violent». On apprend que l’Américain l’aurait traînée par les poignets dans le jardin et lui aurait jeté une chaise dessus. Leur petit garçon, horrifié, aurait assisté à la scène. Pour prouver ses accusations, Christina a joint des photos de ses mains et avant-bras tuméfiés. Dans sa plainte, elle déclare aussi avoir été menacée de mort par James.