Football: Son équipe va marquer, il dégage le ballon

La rencontre de Premier League canadienne entre Valour et Wanderers, disputée dimanche, a fait le tour du monde. Non pas pour la qualité du match, mais parce qu’un joueur de Valour a réussi à sauver sur la ligne un but de… son équipe.

On jouait la 17e minute du match quand Alessandro Riggi a profité d’un centre d’un de ses coéquipiers pour pousser le ballon dans le but, trompant Christian Oxner, gardien de Wanderers, équipe de Halifax. Riggi a regardé le ballon se diriger derrière la ligne, a levé les bras, pensant qu’il allait ouvrir la marque, quand est arrivé William Akio.

Mais l’arbitre a justement annulé le but, déplaçant l’ire des joueurs de Valour sur leur coéquipier Akio. Ce dernier a été remplacé plus tard dans le match et, à la 84e minute, Moses Dyer a marqué le but de la victoire pour Valour, faisant un peu oublier la maladresse d’Akio qui a dû se faire bien chambrer aux vestiaires.