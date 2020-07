Johnny Depp

Son ex aurait déféqué dans leur lit

En plein procès contre le journal «The Sun», Johnny Depp a fait des révélations choquantes sur son mariage avec Amber Heard.

Les acteurs américains Amber Heard et Johnny Depp s’étaient mariés en 2015.

La hache de guerre est loin d’être enterrée entre Johnny Depp et Amber Heard. En plein procès à Londres contre le journal «The Sun», qui l’a dépeint comme un mari violent, l’acteur de 57 ans a fait des révélations fracassantes, mardi 7 juillet 2020, sur l’actrice qu’il avait épousée en 2015. Selon le «Daily Mail», Johnny a d’abord nié les accusations de violences conjugales, affirmant qu’il «ne frapperait jamais une femme, en aucun cas et à aucun moment», mais il a aussi révélé la raison qui l’a poussé à divorcer de l’Américaine de 34 ans. Selon ses dires, elle aurait «déféqué dans leur lit» et se serait expliquée de cet acte en disant que ce n’était «juste qu’une blague inoffensive».