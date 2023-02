Fribourg: Son ex écrivait des messages salaces en usurpant son nom

Le condamné se faisait passer pour son ex, notamment sur Facebook. Pixabay

Les mots de passe sont un secret qu’il faut bien garder. Une Fribourgeoise l’a appris à ses dépens. À l’époque où ils sortaient encore ensemble, son copain est un jour tombé – par hasard, selon lui – sur les mots de passe de la jeune femme. Cette dernière les avait notés dans un petit livret et Monsieur a cru bon de les prendre en photo avec son natel. C’est ­ainsi qu’après leur rupture l’homme, aujourd’hui âgé de 28 ans, a pu se connecter à sa guise sur les comptes des réseaux sociaux de son ex.

Trahi par ses adresses IP

Entre septembre et octobre 2019, la police a comptabilisé 385 connexions et tentatives de connexion sur le Facebook de son ex. Le jeune homme a été trahi par les adresses IP de ses téléphones portables. Et, preuve irréfutable, de nombreuses connexions ont été faites depuis le Costa Rica, précisément lorsque celui-ci s’y trouvait.

Mais l’usurpateur ne s’est pas contenté de simples connexions. En se faisant passer pour son ex-copine, il en a profité pour parler de sexe avec au moins six personnes, dont des femmes. Il disait, par exemple, avoir de nouvelles envies sexuelles, et en particulier celle d’être dominée. Il est même allé jusqu’à envoyer à un homme une photo de son ex nue, que cette dernière lui avait donnée quand ils étaient encore ensemble.

Elle a porté plainte