Genève - Son ex la menace toujours malgré plusieurs plaintes

Plusieurs militantes et militant sont venus soutenir Larissa. mpo

Six plaintes, une main courante, deux certificats médicaux attestant des coups subis et plusieurs audiences devant la justice civile et pénale en l’espace d’un an. Voilà le résumé de l’enfer dont a témoigné Larissa* auprès de la Grève féministe après avoir décidé de quitter son mari et père de ses trois enfants en mai 2020. Une décision motivée par des années de mauvais traitements, selon le collectif qui évoque trois précédentes plaintes, et qui aurait déchaîné les foudres de son ex-conjoint. Jeudi, victime et agresseur présumés étaient convoqués pour une audience de confrontation à laquelle le mari ne s’est pas présenté. Et pour cause: depuis mi-mai, il est sous mandat d’arrêt, mais introuvable. Devant les locaux du Ministère public, quelques militantes du collectif de la Grève féministe sont venues soutenir la plaignante qui s’est confiée à elles et dire leur colère de constater que «la peur se trouve du côté de la victime».

Non-respect des mesures

«Larissa a peur pour sa vie», a soutenu une militante anonyme, par crainte là aussi de représailles. «Elle a épuisé toutes les démarches possibles, mais elle est toujours sous la menace de son ancien conjoint.» Selon le témoignage rendu public, et dont «20 Minutes» a pu vérifier la véracité, plusieurs décisions de justice civile ont été prises depuis mai 2020. Elles concernent la séparation et le droit de visite du père, et règlent également les liens entre les deux ex-conjoints: visite des enfants hors du domicile conjugal, pension et suivi thérapeutique. Or, affirme le collectif, ces mesures n’ont jamais été respectées par le mari qui a continué à chercher le contact, insulté et frappé son épouse à de multiples reprises.

Exercice d’équilibrisme

«Nous demandons à la police et à la justice de faire leur travail, exige le collectif. À savoir, protéger cette femme. C’est à eux d’assurer sa sécurité, pas à elle.» Et de prévenir que s’il devait arriver quelque chose à Larissa, «nous les en tiendrons pour responsables». Pour le collectif, les moyens existent, il faut les mettre en œuvre. Interpellés, le Ministère public et l’avocate de Larissa n’ont pas souhaité commenter une procédure en cours. Le conseil de la plaignante a néanmoins insisté sur «la nécessité de porter plainte, dès les premières violences, menaces ou insultes afin que la justice puisse prendre le plus rapidement possible la mesure de la situation et en suivre l’évolution». Toute la difficulté étant d’user de sa force coercitive avec à-propos, ce qui relève parfois de l’exercice d’équilibrisme.

Plusieurs mesures possibles

En tout cas, au niveau du pouvoir judiciaire, les moyens existent. Une directive du procureur général détaille la procédure à suivre lors du traitement de ces «dossiers délicats, qui nécessitent un examen attentif». Les procureurs peuvent, selon la gravité des faits, ordonner immédiatement la mise en détention ou des mesures d’éloignement, d’interdiction de contact ou de suivi psychothérapeutique, selon le risque de collusion ou de récidive. Par la suite, les deux parties doivent, en principe, être entendues lors d’une audience de confrontation. Selon l’évolution de la situation, le cas sera traité par ordonnance pénale ou devant le tribunal.

*Prénom d’emprunt