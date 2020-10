Demi Lovato et son ex-fiancé Max Ehrich se sont quittés en septembre 2020, après six mois de relation.

Selon une source qui s’est confiée à E! News , l’Américain de 29 ans «ne laisse pas Demi tranquille» et celle-ci aurait donc «toutes sortes de problèmes» avec lui. «Il a essayé de prendre contact avec la famille et les amis de Demi via les réseaux sociaux et ils l’ont tous bloqué, précise l’informateur. Elle a maintenant contacté ses avocats pour savoir ce qu’elle peut faire.»

De plus, l’Américaine de 28 ans n’aurait pas apprécié que son ex l’ait accusée sur Instagram de se faire de la publicité en utilisant la médiatisation la fin de leur romance. «Demi ne veut plus de contact avec Max, assure la source. Elle est vraiment embarrassée par les propos qu’il a tenus au sujet de leur séparation, sur les réseaux sociaux. Elle ne veut plus aucun contact avec lui.» Reste à savoir si le comédien finira par oublier celle qu’il aura tant aimée pendant six mois…