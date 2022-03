Le porno a détruit la santé de Chloe Cherry

Chloe Cherry : Son expérience dans le porno a détruit sa santé

L’actrice Chloe Cherry, qui joue dans «Euphoria», a souffert d’anorexie quand elle travaillait dans l’industrie du X.

Révélée au grand public en 2022 dans la saison 2 de la série controversée «Euphoria», où elle incarne Faye, une prostituée toxicomane, Chloe Cherry, 24 ans, a fait ses débuts dans le porno, en 2015. Elle était alors connue sous le nom de Chloe Couture. Mais son expérience dans l’industrie du X, où elle a tourné plus de 200 films, l’a particulièrement marquée. La raison? Son agent de l’époque ne cessait de critiquer son physique. «Il me disait que tout le monde me trouvait grosse et que le moyen le plus rapide de maigrir était de ne plus rien manger», a-t-elle confié au podcast Call Her Daddy, mercredi 9 mars 2022.