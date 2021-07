Genève - Son extrait de poursuites quadruple à tort sa dette

Aidé de son avocat, Me Pierre Bayenet, il veut comprendre. Après diverses démarches, le cas s’éclaircit: chaque fois que la banque a relancé la poursuite, l’Office des poursuites a émis un nouvel ADB, mais sans écraser le précédent. Ici, l’opération s’est répétée quatre fois. Et si B. n’avait pas réagi, rien n’indique que la machine infernale se serait arrêtée. Alerté, l’office l’a stoppée et rétabli un extrait conforme à la réalité.

Faille, problème structurel?