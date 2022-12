Theo James: faux pénis de la taille de celui d'un âne

Theo James : Son faux pénis avait la taille de celui d’un âne

Visiblement, l’acteur et la maquilleuse n’avaient pas tout à fait la même vision d’une taille moyenne. En arrivant sur le plateau de tournage, Theo a découvert un faux pénis énorme: «C’était comme s’ils l’avaient volé à un âne dans un champ. Ce truc était gigantesque. Il faisait 22 centimètres de long et 10 centimètres de large!» Et si les téléspectateurs n’en ont eu qu’un aperçu, puisque Theo James est filmé de profil quand il enlève ses vêtements, ils ont failli en voir beaucoup plus. En novembre 2022, le comédien avait révélé que la première version de la scène était plus frontale. «Nous l’avions tournée comme ça et nous nous sommes dit que c’était un peu trop agressif. La version diffusée est un peu plus opaque», avait-il dit à «Entertainment Weekly».