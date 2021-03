Italie : Son faux rapt l’envoie entre les griffes des djihadistes

La police italienne a identifié un gang qui organisait des enlèvements volontaires. Un habitant de Brescia, qui espérait récupérer la rançon que l’État paierait pour sa libération, était tombé dans le piège.

Le trentenaire était ainsi parti en «vacances» dans le sud-est de la Turquie. Il avait toutefois confié son plan à sa petite amie, lui promettant 100’000 euros pour «jouer le jeu» auprès de sa famille, des journalistes et de la police. Mais, à son arrivée à Adana, S. avait été drogué et séquestré «pour de vrai», avant d’être transféré en Syrie et vendu à un groupe djihadiste lié à Al-Qaida. Son calvaire durera trois ans, durant lesquels sa fiancée recevra quelques milliers d’euros, probablement afin qu’elle garde le silence, raconte le «Corriere della Sera».