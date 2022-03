Crash en Chine : Son fiancé lui manquait trop, alors elle a pris un vol plus tôt

L’une des victimes de la catastrophe aérienne survenue lundi ne devait pas se trouver dans l’avion. Mais la jeune femme s’ennuyait trop de son compagnon, qu’elle n’avait pas vu depuis 4 mois.

La Chine n’avait plus connu de catastrophe aérienne de cette envergure depuis plus d’une décennie. Alors qu’une des boîtes noires du Boeing 737-800 qui s’est écrasé lundi dans le sud du pays a été retrouvée mercredi, les proches des 132 personnes qui se trouvaient à bord attendent des réponses. Aucun survivant n’a été retrouvé dans les débris de l’appareil, et les premières histoires de victimes commencent à apparaître dans les médias d’État chinois, rapporte CNN.