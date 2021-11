Meurtre de Gabby Petito : L’avocat du fiancé confirme qu’il s’est suicidé

Brian Laundrie, soupçonné d’avoir tué sa fiancée lors d’un voyage dans l’ouest des États-Unis, avait été retrouvé sans vie, en octobre, en Floride. Il a mis fin à ses jours.

«Tourner la page»

«Chris et Roberta Laundrie ont été informés que la cause du décès est une blessure par balle à la tête et que les circonstances du décès correspondent à un suicide», a déclaré Steven Bertolino, avocat de la famille du jeune homme. Les deux parents «pleurent encore la perte de leur fils, et espèrent que ces conclusions permettront aux deux familles de tourner la page», a-t-il ajouté.

Personnalité trouble

Brian Laundrie et Gabby Petito avaient quitté New York en juillet, pour un voyage dans une camionnette aménagée censé durer quatre mois et dont les étapes, dans les décors grandioses des parcs nationaux de l’Ouest américain, étaient régulièrement partagées sur Instagram et YouTube, à travers des photos et vidéos.