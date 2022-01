Zurich : Son fils a le Covid, une élue UDC fait tout pour se faire infecter aussi

Une Zurichoise a essayé d’attraper le virus pour obtenir un certificat de guérison, en vain. La pratique est illégale, dit l’OFSP.

Le palmarès est étonnant: «Je me suis fait tousser dessus», «j’ai léché sa cuillère», «j’ai mis de sa salive dans mon nez», «je suis restée avec lui dans une pièce non aérée». Lui, c’est son fils, légèrement malade du Covid. Elle, c’est une élue UDC d’une commune de la région de Zurich qui, dans un message publié sur Facebook, racontait comment elle avait tenté de s’infecter pour obtenir un certificat de guérison. «Après cinq jours, toujours aucun symptôme et résultat d’auto-test négatif», déplorait-elle, comme l’a raconté «Blick».