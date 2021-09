États-Unis : Son fils de 2 ans refuse le masque: virés de l’avion et livrés à la police

Un petit garçon asthmatique avait toutes les peines du monde à garder son masque à bord d’un vol Americain Airlines. Lui et sa famille ont été éjectés de l’avion et escortés par des officiers.

Une Américaine a vécu un véritable cauchemar à bord d’un vol de l’American Airlines qui devait relier Dallas (Texas) à Colorado Springs, lundi. Amanda Pendarvis voyageait avec son fils de 2 ans souffrant d’asthme, et l’équipage a exigé que l’enfant porte un masque. Des images publiées sur les réseaux sociaux montrent le petit garçon lutter, pleurer et avoir du mal à respirer, alors que sa maman essaie tant bien que mal de lui faire garder son masque. La jeune femme explique que son fils n’avait jamais porté de protection sur le visage jusqu’à ce jour.

Elle ajoute avoir présenté à un steward le résultat négatif d’un test passé par son enfant. En vain. «Je n’étais pas en train de refuser le port du masque. Je n’ai jamais dit non plus que je n’essaierais pas de maintenir ce masque sur le visage de mon fils», témoigne Amanda. Selon l’Américaine, le steward prénommé Carl a fini par s’adresser aux autres passagers pour s’excuser du retard: «Nous avons affaire à une voyageuse non coopérative.» Le pilote a fait demi-tour sur le tarmac pour revenir à la porte d’embarquement, explique Daily Dot.