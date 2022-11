États-Unis : Son fils fait une crise, elle le fait rentrer à pied: sa vie vire au cauchemar

Dénoncée par une voisine l’accusant de maltraitance, une mère de famille qui cherchait simplement à calmer son enfant a perdu sa maison, son travail et une part de sa dignité.

Heather et son mari Scott ont été traumatisés par cette histoire. Facebook

Heather Wallace a tout perdu, ou presque. Mère de trois enfants, la Texane a dû démissionner de son travail d’enseignante, vendre sa maison et a dû se résoudre à demander l’aide d’un thérapeute pour gérer son stress. Que s’est-il donc passé dans la vie de cette Américaine de 37 ans?

Le cauchemar de Heather commence un après-midi d’octobre 2021, raconte «The Independent». Au volant de son véhicule, la trentenaire ramène à la maison ses plus jeunes garçons Liam et Declan, qui sortent de leur cours de karaté. Son fils aîné Aiden, 8 ans, est aussi dans la voiture et pique une crise. Habituée à gérer ce genre d’incidents, Heather demande à son enfant de sortir du véhicule et de finir le trajet à pied. L’écolier a quelques centaines de mètres à effectuer, sur un itinéraire qu’il connaît comme sa poche, peu fréquenté et sécurisé.

La police débarque chez elle

«Quand il réagit comme ça, nous avons notre routine, nous ne pouvons pas le confronter. Il se calme sans problème après cela, et nous passons à autre chose», explique Heather. Aiden s’exécute sans discuter et se met à marcher en direction de la maison. C’est là qu’une habitante repère l’enfant et appelle la police. Quelle n’est pas la surprise de la trentenaire lorsqu’en ouvrant sa porte, elle se retrouve nez à nez avec des policiers et découvre son fils assis à l’arrière de leur voiture.

Les officiers informent Heather que le trafic sexuel de mineurs est un réel problème au centre-ville de Waco, bien loin de la tranquille zone résidentielle où vivent les Wallace. Les policiers demandent ensuite à la mère de famille pourquoi sa maison est aussi désordonnée. Dans la foulée, ils lui passent les menottes, l’inculpent pour mise en danger d’un enfant et l’envoient en détention. Heather paie une caution de 300 dollars, engage un avocat et apprend qu’elle risque jusqu’à 20 ans de prison.

«C’est très douloureux»

Désarmée et terrifiée, la Texane accepte de plaider coupable pour éviter une peine de prison. «À l’époque, nous ne savions rien des services de protection de l’enfance ou de ce que nous pouvions accepter ou pas. Je voulais me défendre, mais je ne connaissais pas vraiment mes droits», confie la trentenaire. Heather échappe à la prison mais doit effectuer 65 heures de travail dans un centre de la petite enfance. Pendant deux semaines, Heather et son mari n’ont pas le droit de rester seuls avec leurs enfants.

Heather a aujourd’hui purgé sa peine, mais reste traumatisée par cette histoire. Elle a été forcée de démissionner de son travail et n’a plus le droit de travailler avec des enfants. La Texane et son mari ont par ailleurs vendu leur maison pour pouvoir payer les frais de justice et le traitement médical qu’ils doivent suivre, tant cette situation les a fragilisés. «C’est très douloureux. Je sais que je dois avoir confiance dans les décisions parentales que je prends, au lieu de toujours m’inquiéter de ce que les autres pensent», conclut la mère de famille.