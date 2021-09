États-Unis : Son fils sanglote, elle lui apprend à mieux pleurer pour la caméra

Une youtubeuse californienne a scandalisé les internautes en publiant une vidéo où elle coache son enfant de 8 ans, déjà en larmes, pour qu’il pleure de manière plus convaincante.

«Viens plus près. Fais comme si tu pleurais», lui demande sa mère. «Je pleure! Maman, je pleure vraiment là, sérieusement», répond l’enfant. La trentenaire explique ensuite à son fils comment il doit grimacer, lui demande de gémir d’une certaine manière et lui indique comment placer sa main. «Il faut qu’ils voient ta bouche. Regarde la caméra», exige-t-elle. Cette vidéo a choqué de nombreux internautes, qui ont bombardé la youtubeuse de commentaires indignés. «La vidéo de Jordan Cheyenne est tellement dérangeante et difficile à regarder. Les réseaux sociaux peuvent être si sombres», a notamment réagi un twitto.

Chaîne YouTube fermée

Mardi, la blogueuse spécialisée dans la parentalité et le lifestyle a présenté ses excuses lors d’une interview accordée à Today. La Californienne a estimé que ce qu’elle avait fait était «dégoûtant» et «inexcusable» et a annoncé avoir tout bonnement supprimé sa chaîne YouTube. «Je n’ai pas de sponsors, pas de rémunération, pas de monétisation. J’ai renoncé à tout cela pour rester dans l’ombre et être extrêmement présente avec mon enfant et nous faire suivre une thérapie», a-t-elle assuré.