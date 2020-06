États-Unis

Son fils vivait dans une cage, entouré de 600 animaux

Un petit garçon de 18 mois vivait dans des conditions indescriptibles, entre excréments, urine, cafards et des centaines d’autres bêtes en tout genre. Sa mère et deux hommes ont été arrêtés.

Alertés pour un cas de maltraitance dans une maison de Paris (Tennessee) jeudi, des policiers du comté de Henry ont tout de suite craint le pire quand ils ont dû slalomer entre des débris, des déchets et plusieurs bêtes de toutes sortes avant de pouvoir atteindre la porte d’entrée. Les forces de l’ordre n’étaient en effet pas au bout de leurs tristes surprises, relate le «New York Daily News» .

À l’intérieur de la maison, les officiers ont retrouvé un petit garçon de 18 mois dans une cage pour chiens. L’enfant vivait parmi les excréments, l’urine et les cafards. En outre, il était entouré de plus de 600 animaux en tout genre, dont des serpents, des rats, des souris, des lapins et des coqs.