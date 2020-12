Commettre une bourde constitue déjà un moment douloureux pour tout gardien. Mais lorsque celle-ci entraîne, en plus, une répercussion sportive désastreuse, on atteint l’une des pires expériences du football. Ainsi, on est curieux de savoir ce qui a bien pu traverser l’esprit de Marlon Licona ces dernières heures.

À la 89e, Motagua menait 2-1 et était en passe de valider son ticket. Jusqu’au moment où Licona a décidé de tout faire capoter. Alors que la balle se trouvait à ses pieds et voyant qu’aucun danger ne rôdait aux alentours, il en profitait pour gagner quelques secondes. Un attaquant adverse se précipitait alors vers lui, sans beaucoup de conviction probablement. Mais, à sa plus grande surprise, le Hondurien gérait mal son coup et ne parvenait pas à sécuriser le cuir. Son vis-à-vis réussissait à le lui subtiliser et n’avait ensuite plus qu’à servir son coéquipier Fernando Mercado pour conclure.