Rubert Grint: son gros projet immobilier fait jaser 

Rubert Grint : Son gros projet immobilier dans un village fait jaser

L’acteur Rupert Grint aimerait transformer une propriété acquise en 2009 et y construire des maisons à loyer abordable, une piscine et des courts de tennis. Tollé du voisinage.

Rupert Grint, inoubliable Ron Weasley dans la saga «Harry Potter» , pourrait bien avoir besoin d’un coup de baguette magique pour concrétiser son projet immobilier. En effet, l’acteur britannique de 34 ans, papa d’une fille depuis mai 2020 , prévoit de complètement transformer sa propriété, acquise en 2009 pour 6 millions de francs, dans le village de Kimpton, 2000 habitants. Or, son projet situé sur une parcelle de 9 hectares, qui comprend la modification de la demeure actuelle en six appartements, la construction de cinq petites maisons à loyer abordable, d’une piscine extérieure, d’un fitness et de courts de tennis, ne plaît pas du tout dans cette petite commune à 65 km de Londres.

D’après le «Sun», de nombreux habitants sont montés au créneau pour dénoncer un projet immobilier disproportionné pour leur petite bourgade. Non seulement ils craignent une augmentation du trafic automobile, mais ils critiquent également l’impact visuel «sur ce village pittoresque» et les dégradations environnementales dues aux travaux. Plus de 50 arbres devraient notamment être abattus alors que l’habitat d’oiseaux, chauve-souris, écureuils et autres blaireaux serait détruit. «Je suis complètement contre. Ici, c’est un environnement rural et vert. Il n’y a aucun besoin de construire davantage de maisons», a pesté une voisine de la parcelle de l’acteur dans le tabloïd.