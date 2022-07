Théo Curin séduit malgré son handicap

Théo Curin : Son handicap ne l’empêche pas de séduire

Amputé des bras et des jambes, l’ancien nageur handisport Théo Curin ne se prive pas pour autant d’avoir une vie amoureuse.

Au casting de la prochaine édition de «Pékin Express» dès le 6 juillet 2022 sur M6, Théo Curin ne recule devant rien quand il se lance des défis. «Je veux montrer que malgré mon handicap, je peux prendre du plaisir et être un vrai compétiteur», confie l’ancien nageur handisport à « Voici ». Côté privé, le Français de 22 ans qui a joué dans le film «Handigang», diffusé en mai 2022 sur TF1, tient aussi à faire savoir que sa différence n’est pas un frein dans sa vie amoureuse. Le fait d’avoir été amputé de ses quatre membres à l’âge de 6 ans à cause d’une méningite foudroyante n’a jamais empêché Théo de séduire. «Au fil du temps, j’ai pris confiance en moi et lors d’un premier dîner, je n’ai jamais eu honte de demander à la fille de me couper ma viande», dit Théo qui a fait ses premiers pas de comédien dans la série «Plus belle la vie», sur France 3, en 2021.

Si le jeune homme, qui garde la tête froide malgré sa notoriété grandissante, n’a pas révélé s’il était en couple actuellement, il se souvient d’anecdotes qui l’ont touché lors de ses rencontres avec la gent féminine. «J’ai aussi besoin d’aide pour faire et défaire les boutons de chemises, ce qui installe assez vite une forme d’intimité. Ça ajoute des trucs mignons dans la vie de couple. Franchement, ç'a toujours été fluide avec les filles», assure-t-il. Et selon lui, sa différence physique n’a jamais été un obstacle dans ses relations. «Mes histoires ne se sont jamais terminées à cause de ça, on ne m’a jamais mis de râteau pour ça», affirme-t-il. Quant à son avenir, le sportif le voit radieux: «Dans quelques années, je me vois bien fonder une famille, avoir deux ou trois enfants.»