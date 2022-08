Cauchemar à walibi : Son harnais ne s’est pas abaissé, elle saute de l’attraction

Au moment où l’attraction a démarré, le harnais de la malheureuse était encore «totalement levé», raconte-t-elle à «La Voix du Nord». Terrifiée, la jeune femme a sauté du manège deux secondes plus tard, atterrissant sur la plateforme où les prochains clients patientaient. «Mon copain a crié et l’alarme a été déclenchée, bloquant le train», témoigne Camille. La Française raconte qu’après cet incident, le personnel ne s’est occupé d’elle qu’une demi-heure plus tard. «Je ne peux pas m’empêcher de me dire que j’ai failli mourir ce jour-là», s’indigne-t-elle.