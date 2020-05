Football

Son Heung-min honoré par les Marines

L'attaquant sud-coréen de Tottenham a terminé une formation militaire de trois semaines.

kein Anbieter/AFP PHOTO / REPUBLIC OF KOREA MARINE CORPS

Son Heung-min, star du football sud-coréen et attaquant de Tottenham, a bénéficié d'une formation accélérée grâce à ses succès sportifs avec l'équipe nationale.

kein Anbieter/AFP PHOTO / REPUBLIC OF KOREA MARINE CORPS

Son Heung-min, star du football sud-coréen et attaquant de Tottenham, a bénéficié d'une formation accélérée grâce à ses succès sportifs avec l'équipe nationale.

kein Anbieter/AFP PHOTO / REPUBLIC OF KOREA MARINE CORPS

Son Heung-min, star du football sud-coréen et attaquant de Tottenham, a bénéficié d'une formation accélérée grâce à ses succès sportifs avec l'équipe nationale.

Service militaire accéléré

La conscription fournit ainsi le gros des troupes sud-coréennes, dont l'effectif est de 600.000 hommes, et qui font face à une armée nord-coréenne forte de 1,3 million de militaires.

La Guerre de Corée (1950-1953) s'est terminée sur un cessez-le-feu, et non sur un traité de paix, ce qui fait que Nord et Sud sont toujours de jure en guerre.