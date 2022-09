Ed Sheeran au tribunal pour Thinking Out Loud

Ed Sheeran : Son hit fait mousser les ayants droit d’un single de Marvin Gaye

La justice devra décider si Ed Sheeran s’est inspiré de «Let’s Get It On» pour créer «Thinking Out Loud».

Cela fait des années que Structured Asset Sales, qui possède une partie des droits de «Let’s Get It On» de Marvin Gaye, sorti en 1973, essaie d’amener le chanteur britannique devant les tribunaux. Ce sera bientôt chose faite. Louis Stanton, juge du district sud de New York, a refusé le 29 septembre 2022 que la plainte déposée pour violation du droit d’auteur soit abandonnée. «Bien que les deux compositions ne soient pas identiques, un jury pourrait constater que certaines progressions d’accords et de rythmes harmoniques des deux chansons sont très proches», a-t-il expliqué.