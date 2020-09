France : Son infiltration cause une enquête pénale sur la police

Le parquet de Paris a annoncé l'ouverture d'une enquête après la publication d'un livre d'un journaliste infiltré dans la police, qui évoque des passages à tabac.

Jeudi, la préfecture de police de Paris avait en outre annoncé avoir saisi la police des polices d'une autre enquête, cette fois administrative. «À ce stade, les policiers accusés ne sont pas identifiés et les faits allégués ne sont pas vérifiés», avait ajouté la préfecture de police. Violences, insultes racistes et homophobes mais aussi manque de moyens, suicide et mal-être des troupes: dans ce livre paru jeudi et dont la publication avait été tenue secrète, Valentin Gendrot raconte ses deux années mouvementées d'infiltration dans la police parisienne.

«PV mensonger»

Officiant dans le commissariat du 19entre mars et août 2019, il a expliqué avoir assisté à plusieurs «tabassages» et témoigne de pratiques «racistes» de la part de certains policiers. Passage le plus explosif de son livre, Valentin Gendrot assure avoir assisté à une «bavure» commise par un collègue et que lui-même a couverte avec d'autres policiers. Lors d'un contrôle qui dégénère, un policier met plusieurs «baffes» et «claques» à un adolescent, puis des «coups de poings», selon le récit du journaliste.