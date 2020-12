Brésil : Son iPhone chute d'un avion, il le retrouve quasi intact

L’iPhone 6s du documentaliste Ernesto Galiotto a résisté à une chute de 300 mètres, qui a été filmée par le smartphone lui-même.

Et c’est ce qu’il a fait le jour suivant en utilisant la fonction Localiser d’Apple. L’appareil a ainsi pu être retrouvé sur le sable de la plage de Cabo Frio. Il était encore allumé et quasi intact. En effet, seul le film protecteur de l’écran était un peu craquelé. «En 15 secondes, l’appareil a touché le sol. Il était à environ 200 mètres de l’eau et à quelques mètres de là, il y avait un couple sur la plage. Il est tombé à 11h10 vendredi à plat sur l’écran et a filmé pendant une heure et demie. Je pense que le soleil l’a rechargé parce que lorsque nous sommes arrivés pour le récupérer, il avait encore 16% d’autonomie samedi, vers 8h50 du matin», a raconté le documentaliste, soulagé que la chute de son appareil n’ait pas fait de blessés: «A quelques mètres près, j’aurais pu toucher une personne et à cette hauteur, je volais à 300 mètres, ça aurait pu être une tragédie, vous imaginez?»