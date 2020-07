Jessica Simpson

Son jeans vieux de 14 ans lui va toujours

Quelques heures avant de fêter ses 40 ans, Jessica Simpson a ressorti un vieux pantalon du placard et constaté avec bonheur qu’il lui allait encore.

C’est le genre de petites choses qui font plaisir: ressortir un vêtement qu’on portait il y a plusieurs années et pouvoir le porter sans aucun problème. C’est ce qu’a vécu Jessica Simpsons le 9 juillet 2020, veille de ses 40 ans, comme elle l’a raconté, photo à l’appui, sur les réseaux sociaux. «Je garde ce jeans dans mon placard depuis 14 ans (je n’exagère pas). Je me suis dit que comme je vivais mes dernières heures dans la trentaine, j’allais l’essayer et bonjour 40, c’est un plaisir de vous rencontrer», a-t-elle écrit.