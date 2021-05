Lou : Son job l’empêche de passer du temps avec sa famille

La jeune actrice et chanteuse Lou a un emploi du temps surchargé depuis qu’elle a été révélée par «The Voice Kids».

Lou Jean, de son vrai nom, a brillé dans le télécrochet pour enfants de TF1 en 2016. Depuis lors, la Française de 17 ans a sorti deux albums, certifiés or et platine, et réalisé les génériques des séries à succès «Miraculous» et «Demain nous appartient». Dans cette dernière, elle est d’ailleurs l’actrice qui campe Betty Moreno.