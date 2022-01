États-Unis : Son jumeau avoue, il est libéré après 19 ans de prison

Kevin Dugar avait déjà fait dix ans de prison quand son frère lui a avoué être l’auteur du meurtre pour lequel il avait été condamné. Neuf ans après ces aveux, l’homme a été libéré mardi.

Illinois Department of Corrections

En 2013 en effet, Karl Smith (ndlr: il porte le nom de jeune fille de sa mère) a fait parvenir une lettre de confession à Kevin Dugar. «Il faut que je soulage ma conscience avant que cela ne me tue. Alors je vais juste dire la vérité et prier pour que tu me pardonnes», a-t-il notamment écrit.