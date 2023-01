Berne : Son klaxon à air comprimé lui vaut 400 francs d’amende

Un jeune de 21 ans a installé ce qu’on appelle un «sifflet turc». La police l’a contrôlé et l’a dénoncé car le dispositif n’est pas conforme.

Les véhicules doivent disposer d’un signal avertisseur. Mais celui-ci est réglementé. Seuls les dispositifs produisant «un son ou un accord ininterrompu et constant» sont autorisés. Tout autre son est interdit, par exemple «les sirènes et autres avertisseurs sonores, les signaux fantaisistes tels que cloches, sonnettes et cris d’animaux ainsi que les cornes d’échappement».