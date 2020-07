Katie Price

Son manoir détruit par des malfrats

La starlette de téléréalité Katie Price est anéantie depuis que sa demeure, qu’elle venait de faire rénover, a été saccagée.

Coup dur pour Katie Price. Son manoir situé dans le Sussex, en Angleterre, estimé à 1,5 million de francs, a été saccagé par des intrus. Selon le « Sun », la starlette de téléréalité, qui vit actuellement dans une autre maison, a été bouleversée après avoir découvert l’ampleur des dégâts. Une inondation dans les étages a, entre autres, fait s’effondrer une partie du plafond dans la cuisine. De plus, les malfrats sont montés au grenier et ont fouillé dans des cartons remplis d’affaires personnelles de la Britannique de 42 ans.

«Katie est anéantie. Elle a peur qu’il s’agisse d’une vengeance. Elle pense que cela pourrait être lié à sa résistance contre les trolls qui tentent de l’intimider sur les réseaux sociaux», révèle une source. D’après cette dernière, cet acte a été commis dans le but de «la perturber le plus possible.» Pour l’heure, on ignore si des biens ont été volés dans la demeure que le mannequin venait de faire rénover en vue de la revendre. La police mène l’enquête.